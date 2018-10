"Nie wiadomo, kto to robi". Na dworcu w Szczecinie zegary cofnęli już rano

W nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas z letniego na zimowy. 28 października nad ranem cofniemy wskazówki zegarów z godziny 3 na 2. Jednak na dworcu w Szczecinie zegary zostały przestawione już w sobotę rano. Pasażerowie przyznają, że byli zdezorientowani. - Co roku jest ta sama sytuacja i ludzie przychodzą, i pytają o to, która jest godzina. Za wcześnie cofają zegary. Nie wiadomo, kto to robi - mówi Natalia, pracownika piekarni na dworcu w Szczecinie. Jak dodała, czasami ludzie przez to spóźniają się na pociąg.