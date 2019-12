"Takie są wymogi pluralizmu, tolerancji i otwartości". Tak prokuratura uzasadniła umorzenie

Pozostałe informacje

- Mnie mniej interesuje jakość moralna pana Banasia, nie znam człowieka i nie cierpię z tego powodu, tylko to, że powstały... czytaj dalej »

Matematyka, czytanie ze zrozumieniem oraz nauki przyrodnicze - polscy 15-latkowie we wszystkich badanych dziedzinach znaleźli... czytaj dalej »

Odtwórz: Ogólnoświatowe badanie. Świetny wynik polskich gimnazjalistów we wszystkich dziedzinach

"Europoseł jest osobą publiczną, co powoduje, że musi się liczyć z negatywnymi komentarzami i opiniami na temat jego osoby" -... czytaj dalej »

Odtwórz: "Fundusz opłaca rekonstrukcję", ale korzysta z tego tylko co piąta Polka po operacji

07:07

Cztery miliony kopciuchów mają zniknąć z polskich domów do końca 2029 roku. Zakłada to rządowy program Czyste Powietrze. By... czytaj dalej »