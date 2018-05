Tam psy uczyły się, jak ratować ludzkie życie. Ktoś zdewastował poligon ćwiczebny

Zniszczone manekiny, spalone pomieszczenia i sprzęty do ćwiczeń, porozbijane butelki. Nieznani sprawcy zdewastowali poligon ćwiczebny dla psów-ratowników w Dąbrowie Górniczej. - Te psy są dla nas najcenniejsze - podkreśliła w TVN24 Olga Glanowska z Dąbrowskiej Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej. Dodała, że budowa piwnic zajęła trzy lata i ich kompletna odbudowa może zająć drugie tyle.

Zniszczono przeszkody i rekwizyty , które pomagały przygotowywać psy z Dąbrowskiej Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej do poszukiwań zaginionych osób żywych.

- Tutaj wchodzi w grę ludzkie życie. Nie możemy pozwolić sobie na to, aby nasze psy były wyłączone - podkreśliła Olga Glanowska. - Ten akt wandalizmu, który nas ostatnio spotkał spowodował nie tylko uszkodzenia sprzętów, ale również poranienia psich łap - podkreśliła.

Szkody wyrządzone na poligonie ćwiczebnym w Dąbrowie Górniczej, to również zaprzepaszczenie kilkuletniej pracy przy tworzeniu odpowiedniego miejsca.

Odbudowa potrawa miesiące

- To miejsce budowaliśmy przez ostatnie trzy lata, więc mniej więcej tyle pracy czeka nas, aby znowu te piwnice powstały - tłumaczyła Glanowska.

- To nie jest tak, że tutaj nie możemy ćwiczyć. Staramy się to miejsce przygotować tak, aby było ono jednak możliwe do użytku - zapewniła.

Podkreśliła jednak, że nawet do takiej podstawowej odbudowy potrzeba będzie dużo czasu oraz nakładów finansowych. - To, żeby od nowa zrobić te wszystkie przeszkody, aby mogły być rzeczywiście użytkowane przez psy, myślę, że zajmie nam przynajmniej pół roku i kilka tysięcy złotych - dodała.

Trening ratowania życia

Dąbrowska Sekcja Poszukiwawczo-Ratownicza zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych na gruzowiskach, w lasach oraz innych, ciężko dostępnych miejscach. Poligon ćwiczebny służy przede wszystkim do przygotowania psów do akcji poszukiwawczo-ratowniczych. Znajdujące się w nim przeszkody i rekwizyty - takie, jak manekiny, trudne podłoża czy butelki - symulują ciężkie warunki, w których zwierzęta ratują ludzkie życie.