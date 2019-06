Nawałnica w województwie małopolskim. Znów uszkodzony budynek szkoły w Zbydniowie





Z powodu nawałnicy ponownie został uszkodzony budynek szkoły podstawowej w Zbydniowie. Dach zerwany podczas marcowej wichury nie został dotąd naprawiony. Małopolska gmina Łapanów nie zdążyła przeprowadzić niezbędnych prac. Zbudowano jedynie prowizoryczną konstrukcję, ale nie była ona w stanie wytrzymać kolejnej burzy. Z trudną pogodą zmagali się w środę także mieszkańcy Lubelszczyzny.

Rodzice dzieci uczących się w zbydniowskiej podstawówce oskarżają lokalne władze o opieszałość w sprawie remontu dachu. - Przyszła zwykła burza. Podmuch wiatru zerwał nam konstrukcję dachu, niestety, która została uszkodzona 11 marca - mówi mieszkanka Sylwia Tyreńska.

Opóźnienie remontu

Gwałtowne burze nad Polską. Szły od zachodu Zerwane linie... czytaj dalej » Marzena Uryga, która również przybyła na miejsce zdarzenia, twierdzi, że po marcowej nawałnicy nie przeprowadzono remontu dachu.

- To była prowizorka - ocenia. - Co prawda, dach będzie zrobiony wkrótce, ale do tego czasu może przyjść ulewa i cała szkoła będzie pływać - podkreśla.

Jej zdaniem gmina otrzymała pieniądze na przeprowadzenie remontu z zakładu ubezpieczeniowego. - Pieniążki były już w kwietniu - twierdzi.

Gmina Łapanów na swojej stronie internetowej opublikowała w środę ostrzeżenie meteorologiczne dla mieszkańców. Informowano, że wieczorem mogą wystąpić burze z gradem i porywy wiatru do 70 km/h.

Podtopienia na Lubelszczyźnie. Interweniowało ministerstwo

Z trudną pogodą zmagali się też w środę mieszkańcy województwa lubelskiego. Około 100 budynków w trzech miejscowościach gminy Modliborzyce: Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie i Pasieka zostało w różnym stopniu podtopionych na skutek gwałtownej ulewy, która przeszła na tym terenie. 18 osób tymczasowo ewakuowano.

Resort spraw wewnętrznych i administracji poinformował w środę wieczorem na Twitterze, że na miejscu pracuje ponad 40 zastępów strażaków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Działaniami strażaków dowodził komendant wojewódzki PSP w Lublinie.

"W związku z ulewami i podtopieniami gospodarstw w powiecie janowskim w województwie lubelskim minister Elżbieta Witek zobowiązała wojewodę lubelskiego Przemysława Czarnka i służby wojewody do udzielenia wszelkiej pomocy poszkodowanym" - podało MSWiA.



