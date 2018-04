Nie żyje Zbigniew Łapiński





W poniedziałek zmarł Zbigniew Łapiński, pianista i kompozytor, autor muzyki do tekstów piosenek Jacka Kaczmarskiego, między innymi "Samosierra", "Wigilia na Syberii" czy "Czerwony autobus". Miał 70 lat.

Kompozytor zmarł o godz. 5 rano, w warszawskim szpitalu przy ul. Płockiej z powodu raka płuc. O śmierci artysty poinformowała jego siostra Bożena Białkowska. Informacja ta została opublikowana również na facebookowym profilu Łapińskiego.

"Z przykrością informujemy, że dzisiaj nad ranem zmarł Zbigniew Łapiński, wyjątkowy muzyk, kompozytor i niezapomniany akompaniator. W naszych sercach pozostaną na zawsze piękne wspomnienia oraz dźwięki Muzyki, którą tworzył. Rodzina i Najbliżsi" - czytamy na stronie.

Zbigniew Łapiński znany był przede wszystkim z wieloletniej współpracy z Przemysławem Gintrowskim i Jackiem Kaczmarskim.

Artysta pracował również z Krzysztofem Daukszewiczem, Dorotą Stalińską, Marianem Opanią, Jerzym Kryszakiem, Ewą Błaszczyk, Grzegorzem Turnauem, Jackiem Wójcickim, Kubą Sienkiewiczem i wieloma innymi artystami. Komponował także utwory instrumentalne. "Nie ustaje w wysiłku odmieniania świata". Ewa Błaszczyk laureatką nagrody Gintrowskiego Aktorka teatralna... czytaj dalej »

W jednym z wywiadów mówił: "Jeśli ktoś kocha to, co robi, i wykonuje swoją pracę najuczciwiej i najlepiej jak potrafi, to jego status artysty zawsze będzie taki sam. Tutaj nie ma znaczenia, jakie to są czasy i jaki jest system".

Laureat wielu nagród

W 1989 r. razem z wokalistą Jornem Simenem Overli otrzymał w Norwegii nagrodę Spellemann Prisen (odpowiednik polskiego Fryderyka - red.) za płytę z twórczym opracowaniem piosenek Włodzimierza Wysockiego.

W 1992 r. otrzymał od Kompanii Muzycznej Pomaton nagrodę POM PRIX, najlepszego akompaniatora w dziejach Pomatonu.

W 1999 r. otrzymał odznakę "Zasłużonego Działacza Kultury", w 2004 r. został odznaczony "Złotym Krzyżem Zasługi", a w sierpniu 2006 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W 2015 r. ukazała się biografia kompozytora zatytułowana "Zbigniew Łapiński. Historie również niepoważne, czyli groch z kapustą". Jej autorką jest Katarzyna Walentynowicz.