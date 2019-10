"Nigdy nie nadążymy z naszą prostolinijnością za perfidnymi kombinacjami i grami PiS-u"





Senat może zrobić bardzo wiele, czego nie doceniano do tej pory - powiedziała w "Faktach po Faktach" Barbara Labuda. Zbigniew Janas także ocenił, że "rola Senatu może być nieprawdopodobna". Opozycjoniści z czasów PRL komentowali sytuację w wyłonionym w ostatnich wyborach Senacie, gdzie opozycja uzyskała minimalną większość nad Zjednoczoną Prawicą

Kandydaci Koalicji Obywatelskiej zdobyli w nowym Senacie 43 mandaty, PSL - trzy, SLD - dwa. Kolejne trzy zdobyli kandydaci niezależni, deklarujący dystans do PiS. W sumie daje to w stuosobowej izbie 51 mandatów. PiS ma 48 mandatów. Do Senatu dostała się też startująca z własnego komitetu Lidia Staroń, której niektórzy komentatorzy przypisują związki z PiS, czemu ona sama zaprzecza.

Do Sądu Najwyższego PiS złożył protesty wyborcze, w których domaga się ponownego przeliczenia głosów w sześciu senackich okręgach. Także inne komitety wyborcze oraz wyborcy wnieśli protesty; łącznie wpłynęło ich ponad 200.

"Na tym polega PiS, że oni ciągle będą szukać kombinacji"

"Chodzi o to, żeby tej władzy stawiać granice" To, co się działo... czytaj dalej » O sytuacji w Senacie i złożonych przez PiS protestach dyskutowali w "Faktach po Faktach" opozycjoniści z czasów PRL Barbara Labuda i Zbigniew Janas.

Mówiąc o wyborach do Senatu, Barbara Labuda oceniła, że "w sumie skończyło się nie tak źle, bo jest prawie remis, z lekkim wskazaniem na PiS". - PiS teraz będzie miało trudną rolę - podkreśliła.



Jak mówiła, "na tym polega PiS, że oni ciągle będą szukać kombinacji". - My nigdy nie nadążymy z naszą prostolinijnością - przepraszam, że tak powiem - za perfidnymi kombinacjami i grami PiS-u - powiedziała Labuda. - Oni będą wymyślać cały czas, żeby podważyć coś, co jest dla nich niekorzystne - dodała.

Labuda zauważyła, że "Senat może zrobić bardzo wiele, czego nie doceniano do tej pory".

Także Zbigniew Janas ocenił, że "rola Senatu może być nieprawdopodobna". - Oni (PiS - red.) nie musieli niczego uzgadniać z nikim, z nikim nie musieli rozmawiać, dzisiaj będą musieli - dodał.

