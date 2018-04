Foto: PAP/Marcin Bielecki Video: Fakty TVN

"Tak się eliminuje polityków z innych obozów". PO murem za...

Platforma Obywatelska staje murem za sekretarzem generalnym Stanisławem Gawłowskim. Usłyszał zarzuty i został aresztowany na trzy miesiące. Do Szczecina pojechał w poniedziałek cały zarząd Platformy - to demonstracja w obronie Gawłowskiego. - To są standardy białoruskie. Tak na Białorusi, i w Turcji, i w Rosji traktuje się opozycję polityczną. Tak się eliminuje polityków z innych obozów - mówił szef PO Grzegorz Schetyna.

»