Oczekujemy, że Rzecznik Praw Obywatelskich będzie wykonywał swoje konstytucyjne obowiązki, a nie dokonywał ocen quasipolitycznych - mówił w "Kawie na ławę" w TVN24 prezydencki minister Paweł Mucha, odnosząc się do stanowiska Adama Bodnara wobec sposobu działania policji i zatrzymania Jakuba A. podejrzanego o zabójstwo 10-latki z Mrowin. - Cała ta medialna szopka, którą zrobiła policja - jak rozumiem, w imieniu rządzących - to jest nagonka i pokazanie państwa szeryfów - ocenił poseł PO Sławomir Neumann.

Politycy w niedzielę, w "Kawie na ławę" w TVN24 odnieśli się do sporu wokół komunikatu Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur - którego zadania wykonuje Rzecznik Praw Obywatelskich - dotyczącego okoliczności zatrzymania Jakuba A. podejrzanego o zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka broni Bodnara. "Znane z komunistycznej przeszłości metody" Wyrażamy... czytaj dalej » Jak napisał RPO, użyte przez policję w trakcie zatrzymania środki stanowiły "pogwałcenie praw człowieka". Oświadczenie to zostało skrytykowane między innymi przez policję, a w późniejszych dniach było szeroko komentowane w mediach przez dziennikarzy i polityków.

Jaki: zdarza się, że osoby podejrzane o morderstwo bronią się, próbują się okaleczyć

Wybrany na europosła, do niedawna wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki odniósł się w "Kawie na ławę" między innymi do faktu, że policja w momencie zatrzymania Jakub A. założyła mu kajdanki zespolone, czyli obejmujące ręce i nogi, połączone łańcuchem.

- Boję się, że to nieodpowiedzialne zachowanie Rzecznika Praw Obywatelskich wielu dziennikarzy, ale także - niestety - wielu polityków opozycji, może doprowadzić do tego, że pewnego dnia policjanci przestraszeni tego typu nagonką nie zastosują kajdanek [zespolonych - przyp. red.] i wtedy zginie policjant - mówił.

Jak stwierdził, "zdarza się, że osoby podejrzane o morderstwo bronią się, próbują się okaleczyć i mogą zaatakować policjanta". - Jeżeli zginie policjant przez takie właśnie zachowanie, to kto weźmie za to odpowiedzialność? - dopytywał się Jaki.

Neumann: to jest nagonka i pokazanie państwa szeryfów

Do sprawy odniósł się także Sławomir Neumann, poseł Platformy Obywatelskiej. - Nikt nie neguje zatrzymania, (...) ale cała ta medialna szopka, którą zrobiła policja, jak rozumiem, w imieniu rządzących to jest nagonka i pokazanie państwa szeryfów - ocenił.

Jaki: jest policyjne postępowanie w sprawie wycieku wizerunku Jakuba A. Wiem, że jest... czytaj dalej » Jak przekonywał, na tym polega konstytucyjne zadanie Rzecznika Praw Obywatelskich, że "ma bronić praw obywatelskich, czy nam się to podoba czy nie".

Gawkowski: jest tylko jeden zarzut

Sekretarz generalny Wiosny Krzysztof Gawkowski mówił, że "to nie jest tak, że po naszej stronie [opozycyjnej - red.] ktokolwiek uważa, że nie powinno dojść do zatrzymania, że Jakub A. nie powinien być przesłuchany".

- Jest tylko jeden zarzut - podkreślił, zwracając się do polityków obozu rządzącego. - Staracie się stworzyć wrażenie, że za waszych czasów przestępcy będą zamykani, a gdyby rządził ktoś inny, to przestępcy będą na wolności.

- To jest nieuprawnione, niesprawiedliwe i pokazujące, że nie myślimy o tym, żeby przestępczość w Polsce ograniczać - ocenił Gawkowski.

Zgorzelski: Rzecznik Praw Obywatelskich zadziałał zbyt impulsywnie

Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego przekonywał, że "świętym obowiązkiem Rzecznika Praw Obywatelskich jest występowanie w obronie i interesie każdego, jego zdaniem, potrzebującego pomocy człowieka".

Jak wskazywał poseł PSL, RPO "ma prawo zlecić kontrolę w policji i po przeprowadzeniu tej kontroli sformułować nawet najbardziej radykalne zarzuty".

- Tutaj moim zdaniem pan rzecznik zadziałał moim zdaniem zbyt impulsywnie - ocenił Zgorzelski.

Mucha: były wszelkie możliwości, żeby RPO sprawdził, jak było

Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta RP ocenił oświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich jako "bardzo wątpliwe". Jego zdaniem "były wszelkie możliwości, żeby Rzecznik występował do policji i sprawdził, weryfikował, jak było".

- Oczekujemy, że Rzecznik Praw Obywatelskich będzie wykonywał swoje konstytucyjne obowiązki, a nie dokonywał ocen quasipolitycznych wtedy, kiedy nie podjął czynności, aby wyjaśnić stan faktyczny sprawy - podkreślił prezydencki minister.

Kukiz: to rzecznik interesów jakiegoś światopoglądu i jednej opcji politycznej

Kolejny z gości "Kawy na ławę", Paweł Kukiz, odniósł się do oceny działań policjantów w samym momencie zatrzymania Jakub A. - Proszę nie atakować policjantów, bo oni i tak mają wszystko w procedurach tak pokomplikowane, że oni się boją wyciągnąć broń, boją się zatrzymać w sposób skuteczny przestępcę, bo za chwilę mogą mieć nad sobą pięciu prokuratorów nad sobą za sposób zatrzymania - apelował.

Lider Kukiz'15 komentował także postawę rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara w tej sytuacji. - Jeżeli chodzi o prawo, to panu Bodnarowi daleko i do jego znajomości i do jego realizacji - ocenił.

Parlamentarzysta stwierdził także, że Bodnar "to nie jest Rzecznik Praw Obywatelskich, a rzecznik interesów jakiegoś światopoglądu i jednej opcji politycznej".

Zabójstwo 10-letniej Kristiny

10-letnia Kristina 13 czerwca około godziny 13 wyszła ze szkoły we wsi Mrowiny, gdzie mieszkała. Od domu dzielił ją kilometr. Ostatni raz była widziana 200 metrów od domu. Jej ciało znaleziono tego samego dnia w lesie - sześć kilometrów od Mrowin. Prokuratura w Świdnicy poinformowała w piątek, że przyczyną śmierci 10-latki były rany kłute klatki piersiowej i szyi.

Według prokuratury podejrzany przyznał się do obu stawianych mu zarzutów także podczas posiedzenia aresztowego w sądzie. We wtorek sąd aresztował go na trzy miesiące.

