Przedszkolaki z objawami zatrucia. "Badamy źródło"





»

Ponad 30 dzieci z przedszkola w Sanoku trafiło na SOR z objawami zatrucia. Były nimi wysoka gorączka, silne bóle brzucha i wymioty. Sprawą zajmuje się sanepid. Wyniki badań epidemiologicznych znane będą prawdopodobnie w poniedziałek. Do tego czasu przedszkole pozostanie zamknięte.

20 osób zatrutych salmonellą po weselu, sanepid wciąż nie znalazł źródła choroby Kilkudziesięciu... czytaj dalej » - Trwa dochodzenie epidemiologiczne w związku z zachorowaniem dzieci z przedszkola na osiedlu Błonie w Sanoku - przekazała w rozmowie z TVN24 dyrektor sanepidu w Sanoku Marta Żaczek.

Do szpitala potrafiło ponad 30 dzieci

Poinformowała, że pierwsza osoba z objawami zatrucia zgłosiła się do szpitala w nocy z czwartku na piątek. W sumie na SOR trafiło ponad 30 dzieci. Miały biegunkę, bóle głowy i wysoką temperaturę. Do sobotniego popołudnia pięcioro dzieci zostało już wypisanych do domów.

- W przedszkolu posiłki były przygotowywane na miejscu, zostały zabezpieczone ich próbki i są badane - tłumaczyła.

Żaczek mówiła, że wyniki badań będą znane w poniedziałek. - Na razie badamy źródło zatruć pokarmowych - dodała.