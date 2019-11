"Bardzo dużo metali ciężkich" w Zatoce Puckiej. Chora nawet co trzecia ryba

Awaria rurociągu we Władysławowie. Ścieki trafiły do Zatoki Puckiej

Video: Bartłomiej Ślak / Fakty po południu

Awaria rurociągu we Władysławowie. Ścieki trafiły do Zatoki...

Ścieki w Zatoce Puckiej. Po awarii rurociągu we Władysławowie zbiornik retencyjny zapełnił się tak szybko, że nieczystości trzeba było odprowadzić wprost do morza. Usterka została już usunięta. Służby zapewniają, że nie ma zagrożenia ani dla ludzi, ani dla zwierząt. Jednocześnie jednak apelują, by do czasu dokładnego zbadania wody unikać kąpieli.

»