Zastępca komendanta głównego trafił do szpitala. Przeszedł poważną operację

Video: Policja w Łodzi

Policja zatrzymała trzy osoby

13.11. | Do Łodzi przyjechali czterema samochodami. Po co? Według policji, grupa pseudokibiców Lecha Poznań szukała starcia z chuliganami łódzkiego Widzewa. Do konfrontacji nie doszło, zamiast tego był pościg po łódzkich ulicach, po których trzech poznaniaków zostało zatrzymanych.

