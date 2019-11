"Przerażają dwa fakty w tej bardzo strasznej, brutalnej historii"





»

Wiedza w Polsce, jeśli chodzi o różnego rodzaju złe zachowania księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, jest powszechna. To pokazuje niemoc instytucji Kościoła katolickiego, ale także zmowę milczenia naszego społeczeństwa - powiedział w "Faktach po Faktach" ksiądz profesor Andrzej Kobyliński. Diakon Halina Radacz dodała, że problem wynika z hierarchicznej struktury Kościoła katolickiego.

Reporterzy "Czarno na białym" w materiale o metropolicie gdańskim Sławoju Leszku Głódziu ujawnili między innymi fragmenty świadectwa jednego z księży, który współpracował z arcybiskupem. Pod adresem hierarchy padają zarzuty ubliżania, publicznego poniżania i psychicznego znęcania się.

"Zbyt długo milczeliśmy". Wierni z Gdańska piszą do papieża Wierni gdańskiego... czytaj dalej » Wierni gdańskiego Kościoła napisali list do papieża Franciszka i domagają się odwołania arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. W niedzielę zorganizowali protest przed gdańską kurią, siedzibą abp. Głódzia.

W niedzielę w "Faktach po Faktach" o sprawie hierarchy rozmawiali katolicki ksiądz profesor Andrzej Kobyliński i teolog, diakon Kościoła ewangelicko-augsburskiego Halina Radacz.

"Ten skandal trwa nie od dzisiaj"

Zdaniem ks. Kobylińskiego "to jest wielki skandal, ale ten skandal trwa nie od dzisiaj". - Tak naprawdę można powiedzieć, że trwa od 30 lat. Wiedza w Polsce, jeśli chodzi o różnego rodzaju złe zachowania księdza arcybiskupa, jest powszechna. To pokazuje nam niemoc instytucji Kościoła katolickiego, ale także taką omertę (zmowę milczenia - red.) naszego społeczeństwa, jeśli chodzi o niereagowanie na ewidentne zło - wskazywał duchowny.

Dodał, że w tej "strasznej i brutalnej historii, przerażają dwa fakty". - Pierwszy fakt to ta zmowa milczenia, która trwa od kilkudziesięciu lat, gdy chodzi o społeczeństwo i Kościół katolicki. Druga kwestia - nie mniej smutna - to jest niewydolność struktur Kościoła katolickiego. W pewnym sensie Kościół katolicki jako instytucja, która trwa od dwóch tysięcy lat, doszedł do ściany i niewydolność instytucji w sposób widoczny obnażył dramat globalnej pedofilii klerykalnej - powiedział.

Mówi publicznie o zarzutach wobec arcybiskupa Głódzia. "To jest wyraz troski o Kościół" - Kluczową sprawą... czytaj dalej » - W związku z tym Kościół katolicki potrzebuje wielkiej reformy i tę reformę rozpoczął papież Franciszek - dodał.

Zauważył, że w związku z oskarżeniami, które padają wobec abp. Głódzia, protestuje "bardzo skromna grupa". - Można powiedzieć, że znakomita większość księży, zakonników, ludzi świeckich jest albo obojętna albo sprzyja tej sytuacji, która trwa od wielu lat - wskazywał.

"Problem wynika trochę ze struktury Kościoła"

Diakon Halina Radacz oceniła, że "problem wynika trochę ze struktury Kościoła". - W kościołach ewangelickich mamy dużo więcej demokracji. Głos zgromadzenia parafialnego, rady parafialnej jest realnym głosem. W synodzie Kościoła, tej władzy naczelnej, większość stanowią ludzie świeccy, zwykli parafianie wybrani i powołani do służby w synodzie - tłumaczyła.



Natomiast w systemie hierarchicznym - zdaniem diakon Radacz - "jest problem". - Jest to, co tworzy każda hierarchia. Ofiara, pokrzywdzony - bo ci ludzie, którzy protestują, są duchowo pokrzywdzeni - odwoływać się mogą de facto do sprawcy tego pokrzywdzenia - wskazywała.

Oglądaj Wideo: tvn24 Diakon Halina Radacz o sprawie abp. Głódzia

Zarzuty pod adresem arcybiskupa

"Przemoc, niszczenie, destrukcja". Świadectwa księży i mocne zarzuty pod adresem arcybiskupa Ubliżanie,... czytaj dalej » Byli i obecni duchowni, z którymi rozmawiali reporterzy "Czarno na białym", opisywali mechanizm psychicznej przemocy, której doświadczyli w kontaktach z abp. Głódziem.

ZOBACZ MATERIAŁ "CZARNO NA BIAŁYM" O ZARZUTACH POD ADRESEM ABP. GŁÓDZIA >>>

Według informatorów "Czarno na białym" księża, którzy mieli być krzywdzeni przez arcybiskupa Głódzia, szukali pomocy u przedstawiciela papieża w Polsce, a ich świadectwa otrzymało dwóch ostatnich nuncjuszy apostolskich w Polsce - arcybiskup Celestino Migliore i arcybiskup Salvatore Pennacchio.

W wydanym w zeszłą sobotę oświadczeniu duchowni Archidiecezji Gdańskiej napisali, że informacje o działaniach arcybiskupa odbierają jako "systemowy atak wymierzony w duchowieństwo i wiernych" archidiecezji.

W poniedziałek 16 kapłanów z archidiecezji gdańskiej przesłało do nuncjusza abp. Pennacchio oświadczenie. Napisali, że "potwierdzają prawdziwość informacji" zawartych w reportażu "Czarno na białym".