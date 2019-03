Dzieci w żłobku zarażone salmonellą. Sanepid: to przez jajka, które przygotowywał personel





W rzeszowskim żłobku dziewięcioro dzieci zatruło się salmonellą, czworo z nich trafiło do szpitala. Jak poinformował tvn24.pl Jaromir Ślączka z rzeszowskiego sanepidu, pierwsze objawy wystąpiły 22 marca. Wtedy żłobek zamknięto, w czwartek został ponownie otwarty.

Pierwsze objawy zakażenia

Jak wyjaśniał w czwartek w rozmowie z tvn24.pl dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Jaromir Ślączka, objawy zakażenia pojawiły się w żłobku w piątek 22 marca. U dziewięciorga dzieci potwierdzono zakażenie salmonellą, a czwórka z nich została hospitalizowana.

Kolejna partia jaj z salmonellą. Ostrzeżenie Główny Inspektor... czytaj dalej » Pytany o to, co było powodem zakażenia, dyrektor rzeszowskiego sanepidu oświadczył, że nie było to jedzenie, które trafiło do żłobka w formie cateringu, ponieważ było ono poddane kontroli i nie znaleziono w nim bakterii.

Prawdopodobnie więc - wskazywał - salmonella znajdowała się w jajkach, które we własnym zakresie przygotowywał do jedzenia personel placówki.

Kontrola sanepidu w żłobku

Ślączka poinformował, że od razu w piątek w żłobku odbyła się pierwsza kontrola sanepidu, w wyniku której podjęto decyzję o zamknięciu placówki. Jak mówił urzędnik, "w żłobku trzeba było wykonać dezynfekcję pomieszczeń, a personel żłobka odbył specjalne szkolenie".

- W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdziliśmy, że personel żłobka nie posiadał odpowiedniej wiedzy na temat prawidłowego postępowania ze środkami spożywczymi jakimi są jajka - powiedział Ślączka.

Dodał, że żłobek był zamknięty od piątku 22 marca do czwartku 29 marca. W tym dniu została przeprowadzona druga kontrola, na podstawie której podjęto decyzję, że żłobek może być ponownie otwarty.