Video: VK.COM/BEZOPASNYGOROD39

Mały kotek wypadł na autostradę. Uratował go kierowca

16.09 | Zatrważające zdjęcia z Kaliningradu, na których widać jak zwierzę wypada z samochodu wprost pod pędzące auta. Nie wiadomo, czy ktoś je wyrzucił, czy samo wyślizgnęło się z bagażnika. Na zdjęciach z monitoringu widać, jak mały kot wypada z jednego z samochodów. Strącony podmuchem wiatru, turla się po jezdni. Większość kierowców zwalniała i omijała zwierzę, ale było ono tak małe, że z daleka trudno było je zobaczyć i wkrótce mogło zginąć pod kołami. Tym bardziej, że ruch na drodze był dosyć duży i przejeżdżały tamtędy również ciężarówki i tiry. Po kilku minutach jeden z kierowców zatrzymał się, zabrał zwierzę z drogi, wziął do swojego samochodu i odjechał. Rosyjska policja, komentując nagranie z monitoringu, przestrzegła przed takim zachowaniem. Na autostradzie nie wolno się zatrzymywać, bo grozi to wypadkiem. Film trafił do internetu - tam mężczyzna został nazwany bohaterem.

