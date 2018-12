Psychiatria nad przepaścią. Co piąte dziecko w Polsce może mieć zaburzenia psychiczne

Foto: tvn24 Video: Fakty TVN

Szpital psychiatryczny "Drewnica" ma nową siedzibę

W Ząbkach pod Warszawą otworzono supernowoczesny szpital psychiatryczny. Wcześniej ten sam szpital mieścił się w carskich koszarach i już sam ich widok był przygnębiający, co zapewne pacjentom nie pomagało. Ale można inaczej. Dla pacjentów to ważne, by po ciężkich nieraz przeżyciach i urazach psychicznych leczyć się w miejscu, które daje nadzieję.

