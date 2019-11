Usłyszeli zarzuty za atak na policjantów. Tłumaczyli się "silnym wzburzeniem"

Video: TVN 24

W Koninie po zamieszkach zwołano sztab kryzysowy

18.11. | Prokuratura zna już wyniki sekcji zwłok 21-latka, który został zabity przez policjanta i dysponuje nagraniami, które pokazują całe zdarzenie. Po niedzielnych zamieszkach w mieście, policja zatrzymała 7 osób. Ojciec zamordowanego Adama apeluje do wszystkich o zachowanie spokoju. - To co robicie naprawdę przeszkadza - powiedział.

