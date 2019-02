Po pomnik księdza Jankowskiego przyjechały podnośniki. Doszło do awantury





W nocy z środy na czwartek przewrócony został pomnik prałata Henryka Jankowskiego. Około południa w czwartek przy ulicy Stolarskiej, gdzie stał, pojawiły się podnośniki, które miały przetransportować go do magazynu. Protestować zaczęli jednak przeciwnicy jego zabrania. Ostatecznie zdecydowano, że pomnikiem zajmie się społeczny komitetu budowy pomnika księdza Jankowskiego.

Stojący niedaleko kościoła świętej Brygidy pomnik prałata Henryka Jankowskiego został obalony w nocy ze środy na czwartek, około godziny 3. To właśnie w tej parafii przez wiele lat służył duchowny, wobec którego wysuwane są zarzuty o wykorzystywanie seksualne nieletnich.

Jak relacjonował reporter TVN24 Adam Krajewski, w czwartek około godziny 12.30 na miejsce przyjechały zapewnione przez miasto podnośniki - jeden miał zabrać przewrócony pomnik, drugi - cokół, na którym stał.

Oprócz ekipy zajmującej się przetransportowaniem pomnika do magazynu na miejscu pojawili się też przeciwnicy zabrania monumentu.

Doszło do sprzeczki, interweniowała policja i straż miejska. Reporter TVN24 po godzinie 13 mówił, że "sytuacja jest zawieszona".

"Przyjeżdża ekipa i zabiera nie swoją własność"

Na miejscu pojawił się między innymi Krzysztof Dośla, przewodniczący społecznego komitetu budowy pomnika księdza Jankowskiego. - Będę musiał złożyć ponowne zawiadomienie na policji, podejrzenie popełnienia przestępstwa przez zabór mienia - stwierdził. Ocenił całą sytuację jako "swoiste kuriozum".

- Nie mając żadnych dokumentów, żadnej podstawy formalnej, przyjeżdża ekipa i twierdzi jeszcze, że w imieniu miasta - nie wiem, czy urzędu miasta czy rady miasta - zabiera nie swoją własność - mówił Dośla.

Przed godziną 15 uzgodniono, że pomnikiem zajmie się społeczny komitetu budowy pomnika księdza Jankowskiego. Został załadowany na wynajęty przez niego podnośnik. Cokół, na którym stała statua, został przywrócony prowizorycznie na swoje miejsce.

Jak mówił reporter, na ten moment "nie wiadomo co stanie się z pomnikiem i czy wróci on na swoje miejsce".

Do sytuacji wokół pomnika odniosły się władze Gdańska. W imieniu pełniącej obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz głos zabrała jej rzeczniczka Magdalena Skorupka-Kaczmarek. Powiedziała, że władze podtrzymują stanowisko nieżyjącego prezydenta Pawła Adamowicza. W grudniu ubiegłego roku powiedział on, że "w przestrzeni publicznej nie ma miejsca na pomnik księdza Henryka Jankowskiego". Apelował jednak, by usuwanie pomnika odbywało się z poszanowaniem procedur.

Skorupka-Kaczmarek poinformowała także, że pomnik nie wróci na swoje miejsce "ze względów technicznych". Trafi do magazynu, gdy tylko policja zakończy oględziny. Co zrobić z monumentem zdecyduje społeczny komitet, który zabiegał o postawienie go.