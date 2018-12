Zmarł Polak ranny w zamachu w Strasburgu





»

Macron złożył hołd ofiarom ataku w Strasburgu Foto: PAP/EPA/RONALD WITTEK Video: ENEX Macron złożył hołd ofiarom ataku w Strasburgu 14.12 | Prezydent Francji Emmanuel Macron złożył w piątek hołd ofiarom ataku w Strasburgu, dokąd udał się po zakończeniu szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Podziękował też policji i służbom bezpieczeństwa za zlikwidowanie sprawcy wtorkowej strzelaniny Cherifa Chekatta. zobacz więcej wideo »

Napastnik ze Strasburga zginął w policyjnej obławie Foto: PAP/EPA/RONALD WITTEK Video: Fakty TVN Napastnik ze Strasburga zginął w policyjnej obławie Po 48 godzinnej obławie policja zastrzeliła zamachowca ze Strasburga. W piątek zmarła jego kolejna, czwarta ofiara. Mężczyzna strzelał do ludzi na świątecznym jarmarku. Od lat znany był francuskim służbom i miał w kartotece symbol "S", który oznacza potencjalnie groźnego radykała. zobacz więcej wideo »

Foto: PAP/EPA/RONALD WITTEK | Video: ENEX Prezydent Francji oddał hołd ofiarom wtorkowego zamachu (wideo z dn. 15.12.2018)

Zmarła piąta osoba ranna podczas zamachu w Strasburgu - podała w niedzielę agencja AFP, powołując się na władze prefekturalne. Ofiarą jest 36-letni Polak, o czym poinformował na Facebooku jego brat.

"Nie widzisz okrucieństw, które popełniają?". Ojciec zamachowca ze Strasburga o rozmowie z synem Ojciec... czytaj dalej » "Mój brat właśnie od nas odszedł. Dziękuję za miłość i siłę, jakie mu daliście" - cytuje AFP wpis zamieszczony na Facebooku przez brata ofiary i dodaje, że zmarły to 36-letni mieszkaniec Strasburga pochodzący z Katowic.



We wtorek 29-letni Cherif Chekatt, który urodził się w Strasburgu w rodzinie algierskiej, strzelał do ludzi w pobliżu jarmarku bożonarodzeniowego. Podczas ataku życie straciły trzy osoby, a kilkanaście zostało rannych, w tym Polak. Kolejna osoba zmarła w piątek z powodu odniesionych ran.

Próbował powstrzymać zamachowca

O pochodzącym z Katowic 36-letnim Polaku napisała "Gazeta Wyborcza". Mężczyzna od 20 lat mieszkał z mamą w Strasburgu. 11 grudnia poszedł na koncert do jednego z klubów. Wspólnie z kilkoma znajomymi nie dopuścił, by zamachowiec wszedł do środka. Z raną postrzałową głowy trafił do szpitala.