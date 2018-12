Niedziela dniem żałoby narodowej w Polsce. "Flagę RP opuszcza się do połowy masztu"





»

W związku ze śmiercią 12 Polaków, którzy zginęli w następstwie czwartkowego wybuchu metanu w kopalni w Karwinie, niedziela w całej Polsce będzie dniem żałoby narodowej. Rozporządzenie prezydenta Andrzeja Dudy w tej sprawie, z kontrasygnatą premiera Mateusza Morawieckiego, zostało opublikowane w piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw.

Do katastrofy górniczej w Czechach doszło w czwartek o godz. 17.16. Ponad 800 metrów pod ziemią wybuchł metan. Zginęło 13 górników - 12 Polaków i Czech. Dziesięć osób zostało rannych.

Wybuch w kopalni w Karwinie. Zginęło 12 Polaków i Czech Spośród 13... czytaj dalej » Ze względu na wysokie stężenie metanu przerwano akcję ratowniczą. W momencie wybuchu pod ziemią były 23 osoby, w zdecydowanej większości Polacy.

CZYTAJ WIĘCEJ O WYBUCHU W KOPALNI W CZECHACH >>

Niedziela dniem żałoby narodowej



"W związku ze śmiercią 12 Polaków, którzy zginęli w następstwie czwartkowego wybuchu metanu w kopalni węgla kamiennego CSM w Karwinie w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, niedziela w całej Polsce będzie dniem żałoby narodowej" - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta.

Rozporządzenie Andrzeja Dudy w tej sprawie opublikowano w piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw.

CAŁA TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WPROWADZENIA ŻAŁOBY NARODOWEJ>>



"W związku z tragicznym wydarzeniem w czeskiej Kopalni Węgla Kamiennego CSM Stonava w pobliżu Karwiny w dniu 20 grudnia 2018 r. zarządzam wprowadzenie żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 grudnia 2018 r." - głosi rozporządzenie prezydenta.



Stanowi ono, że "w czasie trwania żałoby narodowej flagę państwową RP opuszcza się do połowy masztu, w szczególności na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad naczelnych władz Państwa, innych organów państwowych i państwowych jednostek organizacyjnych, a także organów samorządu terytorialnego i komunalnych jednostek organizacyjnych".



"Jednostki publicznej radiofonii i telewizji, nadawcy koncesjonowani oraz redakcje dzienników i czasopism uwzględniają w czasie trwania żałoby narodowej potrzebę uczczenia pamięci górników – ofiar tragicznego wydarzenia" - czytamy.



Podstawą prawną wprowadzenia żałoby narodowej jest ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Zgodnie z nią żałobę narodową może wprowadzić prezydent w drodze rozporządzenia. Rozporządzenie wymaga kontrasygnaty premiera.

"Wspólna tragedia dla narodu polskiego i czeskiego"

"Dramatyczne wieści ze Śląska: "Szanowny Panie Prezydencie, przekazuje smutna wiadomość. Wysoce prawdopodobne, że w kopalni w Karwinie zginęło 11 Polaków." Panie Boże, miej w swojej opiece Rodziny Górników. RiP." - napisał na Twitterze polski prezydent.



Dramatyczne wieści ze Śląska: „Szanowny Panie Prezydencie, przekazuje smutna wiadomość. Wysoce prawdopodobne, że w kopalni w Karwinie zginęło 11 Polaków.”

Panie Boże, miej w swojej opiece Rodziny Górników. RiP. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 21 grudnia 2018

Andrzej Duda skierował też depeszę kondolencyjną do prezydenta Czech Milosza Zemana.

"Z ogromnym smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość o tragicznym wypadku w kopalni w Karwinie, w której zginęli polscy i czescy górnicy. To wspólna tragedia dla narodu polskiego i czeskiego. Przekazuję wszystkim poszkodowanym oraz rodzinom ofiar wyrazy najgłębszego współczucia" - napisał prezydent Duda. "Pragnę zapewnić, że w tych trudnych dla nas chwilach, myślami i modlitwą łączę się z rodzinami i bliskimi ofiar tej tragedii" - podkreślił.

"Nasze myśli i serca są dziś z Wami"

"Pragnę złożyć wyrazy najgłębszego współczucia wszystkim bliskim ofiar katastrofy górniczej w Karwinie. To ogromna tragedia dla wszystkich Polaków i Czechów. W tym trudnym dniu szczególnie mocno pokażmy solidarność i poczucie narodowej wspólnoty" - napisał premier Mateusz Morawiecki.



Pragnę złożyć wyrazy najgłębszego współczucia wszystkim bliskim ofiar katastrofy górniczej w Karwinie. To ogromna tragedia dla wszystkich Polaków i Czechów. W tym trudnym dniu szczególnie mocno pokażmy solidarność i poczucie narodowej wspólnoty. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) 21 grudnia 2018

Kondolencje złożył także przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. "Wyrazy najgłębszego współczucia dla rodzin górników, którzy zginęli w tragicznej katastrofie w kopalni w Karwinie. Nasze myśli i serca są dziś z Wami" - napisał.



Wyrazy najgłębszego współczucia dla rodzin górników, którzy zginęli w tragicznej katastrofie w kopalni w Karwinie. Nasze myśli i serca są dziś z Wami. — Donald Tusk (@donaldtusk) December 21, 2018

"Z wielkim smutkiem dowiedziałem się o tragicznym wypadku w kopalni węgla w Czechach (...). Myślami łączę się z rodzinami ofiar, władzami krajowymi oraz mieszkańcami Czech i Polski. Chcę także oddać hołd wszystkim górnikom za odwagę i poświęcenie, które okazują każdego dnia, i pochwalić wysiłki ekip ratowniczych" – napisał szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.



"W tych trudnych chwilach Czechy i Polska mogą liczyć na wsparcie i solidarność Komisji Europejskiej" – zapewnił.

"Wyrazy głębokiego współczucia dla rodzin górników, którzy zginęli w katastrofie górniczej w Karwinie. Niech Bóg ma ich w swojej opiece - napisała na Twitterze ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.



Wyrazy głębokiego współczucia dla rodzin górników, którzy zginęli w katastrofie górniczej w Karwinie. Niech Bóg ma ich w swojej opiece. — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) December 21, 2018





"Chcę zapewnić o naszej pamięci modlitewnej"

Wybuch metanu w czeskiej kopalni. Co wiemy do tej pory W czwartek w... czytaj dalej » Kondolencje rodzinom górników, którzy zginęli w kopalni w czeskiej Karwinie, i wyrazy pamięci modlitewnej złożył w imieniu Konferencji Episkopatu Polski jej przewodniczący abp Stanisław Gądecki – poinformowało w piątek biuro prasowe KEP.



"Chcę zapewnić o naszej pamięci modlitewnej i wlać nadzieję w serca przygnębione tym, co się stało" – powiedział cytowany w komunikacie przewodniczący episkopatu Polski.



Dodał, że "Kościół pamięta o tych, którzy pracując i dbając o swoją rodzinę, ponieśli śmierć". Przypomniał, że dla chrześcijan "to co się otwiera po śmierci, jest początkiem nowego życia".



Przewodniczący KEP zapewnił o pamięci modlitewnej w intencji wszystkich dotkniętych tą tragedią.

Ministrowie energii złożyli wyrazy współczucia

"Zadzwoniłem do kolegi: to twoja brygada, mówi. I zaczął wymieniać nazwiska" - Gdybym... czytaj dalej » "Rodzinom zmarłych górników, którzy odeszli na wieczną szychtę w czeskiej kopalni w Karwinie, składamy głębokie wyrazy współczucia. Łączymy się z Wami w bólu i żałobie" - przekazał resort energii w kondolencjach podpisanych przez ministra Krzysztofa Tchórzewskiego i wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego.

"Ministerstwo Energii wspólnie z Polską Grupą Górniczą zaoferowały stronie czeskiej swoje wsparcie. W pierwszej kolejności PGG oferuje pomoc psychologiczną specjalistów zatrudnionych w swoich kopalniach rodzinom tragicznie zmarłych górników. Na prośbę ministra energii na miejsce tragedii skierowani zostali także specjaliści z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego z Bytomia" - dodano.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało w nocy z czwartku na piątek, że "służba konsularna podjęła niezbędne działania". Konsul z Ostrawy "jest na miejscu zdarzenia, otoczył opieką poszkodowanych Polaków i ich bliskich". "Łączymy się w bólu z rodzinami oraz bliskimi ofiar katastrofy" - napisał resort.