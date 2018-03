Postępowanie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci 8-letniej dziewczynki, pod którą załamał się lód na Klasztornych Stawach, wszczęła w piątek Prokuratura Rejonowa w Słupsku.

Dziewczynka wpadła do stawu w czwartek. Podjęta reanimacja się nie powiodła.

- Podjęliśmy decyzję o wszczęciu postępowania w kierunku artykułu 155, to jest nieumyślnego spowodowania śmierci, z uwagi na konieczność wyjaśnienia wszelkich okoliczności, w jakich doszło do tego zdarzenia - wyjaśniał prokurator rejonowy w Słupsku, Piotr Nierebiński.

- Na tę chwilę nie mamy podejrzeń co do udziału osób trzecich w tym zdarzeniu. Jednak ze względu na to, że na miejscu zdarzenia były tylko małe dzieci, chcemy to procesowo wyjaśnić - dodał Nierebiński.

Lód załamał się pod 8-latką

Z ustaleń śledczych wynika, że do zdarzenia doszło w czwartek po godzinie 17. Troje dzieci w wieku 8 i 9 lat z osiedla Zatorze poszło na spacer z psami w rejon Klasztornych Stawów. 8-latka wbiegła na zamarznięty staw za psem. Lód w tym miejscu był bardzo cienki ze względu na wody przepływowe, załamał się pod dziewczynką.

Jej rówieśnicy próbowali najpierw ją ratować, potem pobiegli po pomoc do domu odległego od miejsca zdarzenia o około 2 kilometry. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o godzinie 17.41 i na miejscu wypadku była po "niespełna sześciu minutach" - relacjonował w TVN24 starszy kapitan Tomasz Ponczkowski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.

- Dwóch funkcjonariuszy zabezpieczonych w kamizelki ratunkowe oraz linki wskoczyło do wody, podjęło skuteczną próbę wyciągnięcia dziecka z wody, podało dziewczynkę trzeciemu ratownikowi, który natychmiast przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej - wyjaśnił rzecznik.

Podkreślił, że "działania te" przejęły następnie służby ratownictwa medycznego.

Lekarz stwierdził zgon

Mimo podjętej reanimacji 8-latka zmarła.

- Niestety po przeprowadzonych czynnościach lekarz, który był w tym zespole, stwierdził zgon dziecka - zaznaczył Ponczkowski.

