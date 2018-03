Video: tvn24

Leszek Mellibruda komentuje we "Wstajesz i weekend" kwestię...

Myślę, że to przyzwyczajenie jest już na poziomie uzależnienia – komentował kwestię niedzielnych zakupów z centrach handlowych profesor Leszek Mellibruda, specjalizujacy się w problematyce uzależnień. – A co często kryje się u podstaw? Lęk. Poczucie zagrożenia, że nam zabraknie, wykupią, że trzeba to zrobić. Ekspert zauważył, że "z jednej strony to jest to, co robią politycy, a wiec w dużym stopniu nas infekują zagrożeniem, że ktoś nam odbiera wolność, z drugiej strony wielu z nas nie ma świadomości, jak wiele poczucia zagrożenia jest w nas". Według Mellibrudy zakupy nie dają nam przyjemności, przeciwnie – irytują nas -ale w pewnym sensie również "nakręcają”. Ekspert zauważył we "Wstajesz i weekend" w TVN24, że kryje się w tym pewien paradoks. - Gdyby spytać nas, czy lubimy przebywać w tłumie, to pewnie 90 procent z nas powiedziałoby: ”nie znoszę tłumu". Natomiast większość z nas pędzi do takiego miejsca, gdzie są ludzie.

