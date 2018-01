Huk spowodowany wybuchem balona lub petardy mógł być przyczyną zdarzenia, do którego doszło w sobotę na Krupówkach. Spłoszony hałasem koń uciekał ulicą, taranując to, co znajdowało się przed nim. Potrącił też 10-letniego chłopca. Pierwszą informację i zdjęcia z Zakopanego otrzymaliśmy na Kontakt 24.