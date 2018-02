Video: TVN24 BiS

Mężczyźni gorzej od kobiet znoszą grypę

13.12 | Profesor Kyle Sue z Memorial University of Newfoundland w Kanadzie przeprowadził badania, z których wynika, że mężczyźni naprawdę gorzej od kobiet przechodzą grypę. Może ona trwać u nich dłużej, mieć cięższe objawy i niesie nawet większe ryzyko powikłań i śmierci. Jedna z hipotez mówi, że za silniejszą reakcję mężczyzn na zarażenie może odpowiadać testosteron. Wprawdzie wyniki nie są jeszcze pełne i badania spotkały się przez to z krytyką innych naukowców, to jednak potwierdzają dotychczasowe obserwacje. Dlatego lekarze na świecie zwracają uwagę, aby nie lekceważyć infekcji u mężczyzn, bo to może prowadzić do przepisania zbyt mało skutecznego leczenia, a to grozi powikłaniami. Materiał programu "24 Godziny".

