Silny wiatr na Pomorzu Zachodnim. Około 100 interwencji straży

Video: Fakty TVN

Gwałtowny początek roku w pogodzie. Przyjdzie też ochłodzenie

Nowy rok na polskim wybrzeżu zaczął się od sztormu. Problemy mają statki, odwoływane są promy. We wtorek nie wypłynął prom ze Świnoujścia do szwedzkiego portu Ystad. Wiadomo też już, że w środę nie będą kursować promy z Gdyni i Gdańska do Szwecji i z powrotem. Meteorolodzy ostrzegają - bo najpierw uderzy w nas wiatr, potem deszcz, a na końcu śnieg.

