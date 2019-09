Odszkodowanie dla podejrzanego ze sprawy Olewnika

Video: tvn24

Ojciec Krzysztofa Olewnika: cieszę się, że niezależny sąd w...

05.09| Do wyroku odniósł się w rozmowie z TVN24 ojciec Krzysztofa Olewnika, Włodzimierz Olewnik.- Bardzo się cieszymy jako rodzina, ja jako ojciec. Ciężko mi to nawet wypowiedzieć, bo jestem poddenerwowany tą całą sytuacją - mówił. - Cieszę się, że niezależny sąd w Strasburgu uznał nasze racje - przyznał. Pytał również czy skierowanie sprawy do ETPC było potrzebne. - Czy nie wystarczała dla organów państwa polskiego sama (sejmowa - red.) komisja śledcza, gdzie bardzo krytycznie oceniła śledztwo, organy prokuratury, policję? Czemu musiałem dojść aż do Strasburga? - dopytywał.

