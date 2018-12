Wybuch w czeskiej kopalni w Karwinie. Pięciu zabitych i dziesięciu rannych





Pięciu górników zginęło, dziesięciu zostało rannych, ośmiu jest nadal poszukiwanych w następstwie czwartkowego wybuchu metanu w kopalni węgla kamiennego CSM w Karwinie w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego - podały czeskie media. Rzecznik spółki węglowej potwierdził, że wśród osób poszkodowanych są Polacy.

- Mogę potwierdzić, że o godzinie 17.16 doszło do katastrofy górniczej. Przyczyną było zapalenie się metanu, co spowodowało dewastację niektórych wyrobisk - powiedział rzecznik spółki Kopalnie Ostrawsko-Karwińskie (OKD) Ivo Czelechovsky. - Pod ziemią działania podjęli ratownicy górniczy, którzy muszą dokładnie zbadać teren, choć jest on trudno dostępny. Dodał, że pracę kopalni natychmiast wstrzymano.

Według rzecznika pogotowia ratunkowego kraju (województwa) morawsko-śląskiego, na razie udzieliło ono pomocy trzem górnikom. Dwaj z nich zostali poparzeni, a trzeci doznał wstrząsu od wybuchu.

- 99 procent grupy górniczej stanowią koledzy z Polski - powiedział Czelechovsky. - Nie wiem, ilu dokładnie górników znajdowało się pod ziemią - dodał.

Oglądaj Wideo: Google Maps Do wybuchu doszło w kopalni węgla kamiennego CSM w Karwinie