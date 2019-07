Chłopcy znaleźli wiatrówkę, padł niekontrolowany strzał. Jeden z nich został ranny

Video: tvn24

Personel szpitala strzelał z wiatrówki do butelki....

W służbie zdrowia - jak wiadomo - to pacjent jest na celowniku. Personel szpitala w Łukowie potraktował to dosłownie. W wolnych chwilach pracownicy strzelali sobie z wiatrówki do butelki - aż jeden nie trafił w butelkę, tylko trafił w pacjentkę. A konkretnie, to w jej łydkę. Więcej takich historii w "Rankingu Mazura" w sobotę o 15:15 i niedzielę o 18:15 w TVN24.

