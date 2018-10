Zniknęła tabliczka z podpisem Tuska. "Ważne, żeby Polski nie odkręcili od Unii Europejskiej"





Tablica z nazwiskiem Donalda Tuska zniknęła w piątek Stałego Przedstawicielstwa Polski przy Unii Europejskiej w Brukseli. Powieszono ją w 2011 roku, kiedy Polska miała prezydencję w Unii. Pamiątkowa tablica wisiała przez siedem lat zaraz przy wejściu do budynku. W piątek została odkręcona własnoręcznie przez ambasadora Andrzeja Sadosia, Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Według oficjalnego komunikatu "z powodu remontu".

Sprawę zdjęcia w Stałym Przedstawicielstwie Polski w Unii Europejskiej tabliczki z podpisem m.in. Donald Tuska komentują politycy. - Nie wiadomo czy śmiać się, czy płakać - mówiła europosłanka PO Róża Thun. Sprawę skomentował także Donald Tusk na Twitterze, pisząc: "mniejsza o tabliczkę. Ważne, żeby Polski nie odkręcili od Unii Europejskiej".

Tablica z podpisem Tuska w Brukseli została zdjęta

Z siedziby Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli zniknęła tabliczka z podpisami Donalda Tuska, Jerzego Buzka, Hermana Van Rompuya i Jose Manuela Barroso. Stałe Przedstawicielstwo tłumaczy to remontem, a portal Politico łączy sprawę tabliczki z przyjazdem do Brukseli premiera Morawieckiego. "Ważne, żeby Polski nie odkręcili od Unii Europejskiej" - komentuje na Twitterze Donald Tusk.

Budynek Stałego Przedstawicielstwa RP w Brukseli otwarto w 2011 roku. Polska pełniła wtedy prezydencję w Unii, a w uroczystości uczestniczyli ówczesny premier Donald Tusk, szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy i szef Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso. Na pamiątkę została tabliczka z ich podpisami.

- Tablica wisiała jeszcze w ubiegłym tygodniu - relacjonuje Maciej Sokołowski, korespondent TVN24 w Brukseli. - Jak wiemy nieoficjalnie, została odkręcona własnoręcznie przez polskiego ambasadora Andrzeja Sadosia, który podjął taką decyzję - opowiada.

Zdjęta przez "rearanżację wnętrza"

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej informuje, że "znajdująca się wewnątrz okolicznościowa plastikowa tablica została tymczasowo zdjęta w związku z trwającym od kilku tygodni cyklicznym (po 8 latach) odświeżeniem i rearanżacją wnętrza jednego z wejść Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, remontem fasady oraz wymianą zewnętrznych szyb".

W odpowiedzi wskazuje także, że "aranżacją zajmują się profesjonalni architekci wnętrz, zgodnie z wytycznymi w zakresie wymogów reprezentacji budynków dyplomatycznych"

Ambasador ze śrubokrętem w dłoni

O zdjęciu pamiątkowej tablicy napisał między innymi portal Politico. Wiąże on tę sprawę ze środową wizytą premiera Mateusza Morawieckiego w Brukseli.

Według portalu, dwa "źródła" widziały ambasadora Andrzeja Sadosia ze śrubokrętem w dłoni, odkręcającego tablicę.

"Zadanie to wykonał w samą porę na kolejną wizytę premiera Mateusza Morawieckiego w Brukseli. Po co to zdejmować (pamiątkową tablicę - przyp.red.)? Czy była to próba przepisania historii, czy nagana estetyki początku 2000 roku?" - czytamy na portalu.



Ambasador RP w Unii Europejskiej Andrzej Sadoś był widziany jak ze śrubokrętem w dłoni odkręcał tablicę upamiętniającą otwarcie polskiego przedstawicielstwa w Brukseli. Zbrodnia ze strony tablicy polega na tym, że widnieje tam nazwisko @donaldtusk i mógłby ją dzisiaj zobaczyć PMM pic.twitter.com/r7WCyVbM2C — Michal Broniatowski (@MBroniatowski) October 17, 2018

"Mniejsza o tabliczkę"

Głos w sprawie zabrała także europosłanka Platformy Obywatelskiej Róża Thun. Jak powiedziała, o tym, że "polski ambasador gania ze śrubokrętem" przeczytała w mediach. - Nie wiadomo czy śmiać się, czy płakać - dodała.

Przewodniczący Rady Europejskiej, były premier Donald Tusk napisał z kolei krótko na Twitterze: "mniejsza o tabliczkę. Ważne, żeby Polski nie odkręcili od Unii Europejskiej".

Mniejsza o tabliczkę. Ważne, żeby Polski nie odkręcili od Unii Europejskiej. — Donald Tusk (@donaldtusk) 17 października 2018