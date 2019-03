Wysoki oficer ABW przymierzany na stanowisko komendanta SOP

Video: tvn24

Generał Marian Janicki ocenia sytuację w SOP

28.02| Skoro do najważniejszych osób w państwie, prezydenta, premiera, kieruje się osoby z ośmiomiesięcznym doświadczeniem, to znaczy, że tam nie ma już nikogo - ocenił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 generał Marian Janicki, były szef Biura Ochrony Rządu. Powiedział, że kiedy ogląda doniesienia dotyczące Służby Ochrony Państwa, to widzi "zgraję dzieciaków", a także, że "nie jest zaskoczony" poniedziałkową dymisją komendanta SOP.

»