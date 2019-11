Co po przewidywanym wyroku? "Władze polskie będą zmuszone do naprawienia tej sytuacji"

"To może doprowadzić do poważnego kryzysu polskiego wymiaru sprawiedliwości"

18.11| Profesor Robert Wieruszewski mówił w TVN24, co by się stało, gdyby "rząd zignorował" wtorkowy wyrok TSUE. - Wtedy otwarta jest ścieżka do uruchomienia procedury przez Komisję Europejską o niewykonanie wyroku trybunału. To prowadzi zarówno do dość surowych kar finansowych, jak również może skutkować nawet brakiem wypłaty części funduszy europejskich - tłumaczył.

