Prezydent: orzeczenie TSUE w oczywisty sposób wpływa na sytuację kredytobiorców

Foto: PAP/EPA/MARTIN DIVISEK / PAP Video: TVN24 BiS

Zuber: bank może przedstawić umowę nowego kredytu

3.10 | - Wyobrażam sobie, i mam nadzieję najczęściej będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że bank powie: zostań z nami kliencie, unieważniamy tamten kredyt, nie musisz nam spłacać tamtych 500 tysięcy, tylko dajemy ci nowy kredyt, tym razem w złotych. Nie wyobrażam sobie jednak, by był to kredyt oparty na LIBOR-ze, tylko normalnie na WIBOR-ze. Ale to też jest fair, bo w zdecydowanej większości tych przypadków te kredyty były brane po zupełnie innym kursie i z tego punktu widzenia jesteśmy (frankowicze - red.) bardzo mocno do przodu - wyjaśnił na antenie TVN24 BiS ekonomista Marek Zuber.

»