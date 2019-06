Zanim został ministrem, mówił o karcie LGBT i "oddawaniu dzieci pedofilom". Politycy komentują

Za wychowanie dzieci odpowiadają przede wszystkim rodzice. To, co próbuje robić Platforma Obywatelska, Nowoczesna w Warszawie, ale także w innych dużych miastach, to jest próba seksualizacji dzieci na siłę według takich standardów lewackich, które wprowadzono w części krajów Europy Zachodniej. Bo przecież seksualizacja dziecka od drugiego czy trzeciego roku życia - do czego to ma prowadzić? Tak naprawdę jest to próba wychowania dzieci, które zostaną oddane w jakimś momencie pedofilom. Hasło adopcji dzieci przez pary homoseksualne w podobnym kierunku, niestety, zmierza. Zmierza w kierunku tego, żeby część dzieci została wychowana potem na niestandardowe zachowania seksualne.

Dariusz Piontkowski