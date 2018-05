Ponad 3,5 tysiąca pod wpływem alkoholu. "Ostatnia doba najtragiczniejsza"

Video: TVN24 Łódź

Tragiczna majówka

02.05. | Od piątku do wtorku na polskich drogach doszło do 319 wypadków. Ofiar jest więcej niż w analogicznym okresie 2017 i 2016 roku. - Mamy piękną pogodę, więcej osób wyjechało. To niestety widać w statystykach - komentuje policja.

