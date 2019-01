Strażacy podsumowują noc. "Wyjątkowo tragiczna, niespokojna"

Do godziny 6 rano przez całą noc sylwestrową straż pożarna interweniowała 1664 razy, z czego 828 interwencji dotyczyło pożarów, w których zginęły cztery osoby - przekazał we wtorek rano w TVN24 starszy brygadier Paweł Frątczak, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. - Niestety, tegoroczny sylwester był wyjątkowo tragiczny - przyznał. Po pożarze jednej z kamienic w Łodzi liczba ofiar wzrosła do pięciu.

Tylko do północy strażacy w całym kraju wyjeżdżali 987 razy, w tym 354 razy do gaszenia pożarów, w których rannych zostało osiem osób. W miejscowości Rudnik w województwie lubelskim zginęła jedna osoba. Do innych zdarzeń, takich jak na przykład wypadki drogowe, wzywano strażaków 530 razy.

W wypadkach na drogach zginęło 10 osób, a 166 osób zostało rannych.

Od północy do godziny szóstej rano strażacy interweniowali 677 razy, z czego 474 razy interwencje dotyczyły pożarów. Zginęły w nich trzy osoby, a pięć zostało poszkodowanych.

Oba tragiczne pożary, które skutkowały ofiarami śmiertelnymi, wybuchły w województwie małopolskim. Pierwszy - dwie minuty po północy w miejscowości Żegiestów w powiecie nowosądeckim, drugi - o godzinie 4.45 w Podgórskiej Woli w powiecie tarnowskim.

Jak podkreślił w TVN24 Frątczak, na razie trudno określić, co było ich przyczyną.

Pożar kamienicy w Łodzi

Około godziny 7 rano doszło do pożaru w Łodzi. Ogień pojawił się na poddaszu budynku mieszkalnego przy ulicy Przybyszewskiego.

- Kiedy na miejscu pojawili się strażacy, pożar był mocno rozwinięty - objął dwa mieszkania i korytarz kamienicy - relacjonował młodszy ogniomistrz Łukasz Górczyński z łódzkiej komendy Państwowej Straży Pożarnej. - Z jednego z nich strażacy ewakuowali trzy osoby, a z kolejnych dwie. Trafiły one do szpitala po podtruciu dymem. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Niestety, po ugaszeniu pożaru, w mieszkaniu, w którym wybuchł pożar, odnaleziono ciało. Nie ustalono jeszcze tożsamości ofiary ani wieku - wyjaśniał Górczyński.

W sumie z kamienicy ewakuowano 20 osób, które znalazły schronienie w podstawionym przez władze miejskie autobusie. Pożar gasiło 12 zastępów straży pożarnej. Trwa ustalanie przyczyn wybuchu ognia. Sytuacja jest opanowana, ale mogą występować utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej.

"Nie do końca chyba Polacy wzięli sobie do serca bezpieczne pożegnanie starego roku"

- Wyjątkowo tragiczna, niespokojna noc. Nie do końca chyba Polacy wzięli sobie do serca bezpieczne pożegnanie starego roku. Znacznie większa liczba interwencji, a jeszcze przed nami prawie cały dzisiejszy dzień" - komentował w TVN24 starszy brygadier Frątczak.

Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej zaznaczył dla porównania, że na przełomie lat 2017 i 2018, w sumie przez 48 godzin sylwestra oraz pierwszego dnia nowego roku strażacy w całej Polsce wyjeżdżali 1988 razy, z czego 877 interwencji dotyczyło pożarów. W pożarach zginęły wówczas trzy osoby.

- Chyba nie do końca bierzemy sobie do serca apele, jeśli chodzi o rozsądek przy stosowaniu środków pirotechnicznych. Sam mogłem zaobserwować, że mimo iż wielu włodarzy miast zrezygnowało z pokazu sztucznych ogni, to wiele osób zapomina, że są sąsiedzi, są zwierzęta - mówił rzecznik PSP.

