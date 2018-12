Samochód wjechał w cztery kobiety. Jedna z nich zginęła

Pozostałe informacje

Odtwórz: "To my jesteśmy filarem sądów". Pracownicy administracyjni chcą wyższych płac

Na dojeździe do Autostradowej Obwodnicy Wrocławia z naczepy ciężarówki spadł worek prosto pod koła jadącego z tyłu samochodu. -... czytaj dalej »

W święta Bożego Narodzenia w niektórych regionach ma utrzymać się lekki mróz, w innych temperatura powinna dojść do kilku... czytaj dalej »

08:40

Odtwórz: "Czarny sen każdego rodzica"

Jak dzieci z in vitro mają mieć zaufanie do rzecznika, który już na starcie nazywa to, w jaki sposób powstały niegodziwością -... czytaj dalej »