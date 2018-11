Oblodzona jezdnia i letnie opony. Karambol na zakopiance, zderzyło się 10 pojazdów

Na zakopiance w miejscowości Stróża w województwie małopolskim doszło do karambolu. Na wiadukcie zderzyło się 10 samochodów, w tym dwa ciężarowe. Dwie osoby zostały poszkodowane. Przyczyną miały być warunki pogodowe.

Do wypadku doszło w poniedziałek wieczorem na drodze ekspresowej S7 na odcinku między Rabką Zdrój a Myślenicami. Zderzyło się tam osiem aut osobowych i dwie ciężarówki - podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.



- Na wiadukcie doszło do czterech różnych wydarzeń z udziałem ośmiu samochodów - poinformował rzecznik myślenickiej policji st. sierż. Dawid Wietrzyk.

Najpierw zderzyły się dwa samochody. Policja podaje, że powodem wypadku była oblodzona jezdnia.

- Kierowcy pozostałych samochodów próbowali uniknąć kolizji z autami, które jako pierwsze uległy wypadkowi. Kilka samochodów wjechało w barierki na wiadukcie - powiedział policjant.

W wyniku zajścia dwie osoby zostały poszkodowane, jedną z nich odwieziono do szpitala.

- We wtorek zamierzam wystosować apel do kierowców. Wielu z nich nie jest odpowiednio przygotowanych do pogarszających się warunków pogodowych na drogach. W przypadku oblodzonych nawierzchni, zaleca się wymianę opon z letnich na zimowe - powiedział rzecznik.