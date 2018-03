Zderzenie dwóch ciężarówek na A2





Do zderzenia dwóch ciężarówek doszło w sobotę około godziny 9 na 73. kilometrze autostrady A2 w kierunku Poznania. W wyniku wypadku cysterna, która staranowała ciężarówkę, wypadła z drogi i wylądowała na boku w rowie.

Kierowca cysterny najprawdopodobniej zasnął za kierownicą, po czym uderzył w tył samochodu ciężarowego, który wcześniej zjechał na prawy, skrajny pas autostrady - wyjaśniał w TVN24 sierżant świebodzińskiej policji Marcin Ruciński.

Tragiczny wypadek w województwie lubelskim. Zginęło dziecko Do wypadku doszło... czytaj dalej » - Jeden z pojazdów ciężarowych uległ awarii, zjechał maksymalnie do prawej strony, nie zdążył jeszcze się oznakować, w tym momencie drugi kierujący [cysterną - przyp. red.], który najprawdopodobniej zasnął za kierownicą, uderzył w jego tył i doprowadziło to do wywrócenia - relacjonował sierżant Ruciński.

Nie ma zagrożenia dla środowiska

Cysterna przewoziła niegroźną substancję spożywczą - olej kokosowy. Funkcjonariusz zapewnił, że nie ma w związku z tym zagrożenia dla środowiska.

Kierowca ciężarówki nie został poważnie ranny.

- Kierujący cysterną trafił do szpitala, jednak nie ma większych obrażeń - poinformował Ruciński i dodał, że w miejscu wypadku nie są przewidziane większe utrudnienia w ruchu.

Autostrada A2 zostanie zablokowana na czas usunięcia cysterny.

Autor: es//now