Zderzenie z "małym fiatem" na autostradzie. Rannych zabrał helikoptery

Pozostałe informacje

Odtwórz: Sprawozdanie z działalności KRS. "Rok, który doprowadził do największego w historii tej instytucji kryzysu"

wczoraj, 20:21

Odtwórz: "To wydarzenie, które w normalnym państwie obaliłoby rząd"

Mieliśmy do czynienia z ewidentnym zamachem na trzecią władzę i to na jej wysokich przedstawicieli. W naszym kraju to... czytaj dalej »