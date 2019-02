Kierowca Macierewicza bez uprawnień w dniu wypadku. "Prokuratura okazuje się być ślepa"

W dniu wypadku samochodowego ówczesnego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza w 2017 roku jego kierowca nie miał zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi - podał w piątek portal Onet. Służba Kontrwywiadu Wojskowego miała wystawić mu takie dokumenty kilkanaście dni po wypadku. Prokuratura umorzyła w tej sprawie śledztwo. Politycy Platformy Obywatelskiej zapowiedzieli złożenie doniesienia do prokuratury w sprawie niedopełnienia obowiązków przez prokuratorów.

Zarzut spowodowania wypadku dla kierowcy z kolumny Macierewicza Zarzut... czytaj dalej » Do karambolu z udziałem samochodu, którym jechał ówczesny szef MON Antoni Macierewicz, doszło 25 stycznia 2017 roku w Lubiczu Dolnym koło Torunia, na drodze krajowej nr 10. Zderzyło się osiem pojazdów, w tym dwa samochody BMW należące do Żandarmerii Wojskowej. W zdarzeniu ucierpiały trzy osoby. Szef MON nie odniósł obrażeń. Zaraz po zderzeniu pojechał innym samochodem do Warszawy.

Brak uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

Onet podał, że w dniu wypadku kierowca Macierewicza, Kazimierz Bartosik nie miał uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Prokuratura badała tę kwestię w osobnym śledztwie.

Z ustaleń portalu wynika, że na początku prowadził je wydział wojskowy Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów, ale potem sprawa została zabrana przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Śledztwo - według Onetu - umorzył osobiście szef Prokuratury Okręgowej prokurator Paweł Blachowski, zaufany człowiek ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.

Zezwolenie wystawione po wypadku

Po wypadku szefa MON. Nie będzie śledztwa w sprawie Macierewicza Prokuratura... czytaj dalej » Jak napisał Onet, który poznał uzasadnienie umorzenia śledztwa, Bartosik podczas przesłuchania przedstawił zezwolenie do kierowania pojazdem uprzywilejowanym wystawione 6 lutego 2017 r. - 12 dni po wypadku przez podległą wówczas Macierewiczowi Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.

Okazało się także - jak podał portal - że kierowca w dniu wypadku nie posiadał aktualnych badań lekarskich wymaganych do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

Według ustaleń portalu, SKW przekonywała w czasie śledztwa, że "przekazanie pojazdu nie było jednoznaczne z dopuszczeniem do kierowania tym pojazdem jako pojazdem uprzywilejowanym".

Uzasadnienie prokuratury

Prokuratura - czytamy w publikacji - uznała, że w momencie wypadku limuzyna Macierewicza nie była pojazdem uprzywilejowanym (z zeznań kierowcy wynika że "nie miała włączonych sygnałów dźwiękowych").

"Samo dysponowanie przez Kazimierza Bartosika samochodem wyposażonym w sygnały świetlne i dźwiękowe nie świadczy o używaniu w charakterze pojazdu uprzywilejowanego" - napisała prokuratura w uzasadnieniu umorzenia.

PO zapowiada, że zawiadomi prokuraturę

Te doniesienia skomentowali politycy opozycji. Poseł PO Krzysztof Brejza powiedział na konferencji prasowej w Sejmie, że są one "wstrząsające". Powiedział, że to "niebywałe", że "prokuratura nie dopatrzyła się żadnego czynu zabronionego".

- To jest kasta ludzi wyjętych spod prawa, to jest traktowanie dróg jak PiS-pasów, gdzie władza może nie stosować się do przepisów ruchu drogowego, może jechać nawet pustą kolumną (...) w przypadku Antoniego Macierewicza można odjechać, uciec z miejsca wypadku razem z kierowcą (...), a prokuratura i tak zrobi, co ma zrobić w państwie PiS, czyli nie doszuka się niczego wbrew wyraźnemu złamaniu prawa - mówił.

Marcin Kierwiński z PO powiedział, że "nie pierwszy raz w ostatnich dniach możemy przekonać się, że gdy mamy do czynienia z ewidentnym łamaniem prawa przez ludzi PiS, bądź ludzi związanych z PiS-em, prokuratura nie działa".

- Prokuratura okazuje się być ślepa, okazuje się być głucha, okazuje się nie widzieć oczywistych dowodów - podkreślił.

- Pan Bartosik, zaufany pana Macierewicza (...) jest człowiekiem wyjętym spoza normalnych przepisów prawa - ocenił. - Okazuje się, że znajomość z panem Macierewiczem jest ważniejsza od posiadania ważnych uprawnień do kierowania samochodem uprzywilejowanym - dodał.

Poinformował, że Platforma zamierza złożyć doniesienie do prokuratury "na prokuratorów prowadzących to śledztwo o niedopełnienie obowiązków". - Jest dla nas rzeczą oczywistą, że ta sprawa nie powinna być umorzona - podkreślił.

Cezary Tomczyk przekazał, że PO składa również zawiadomienie w sprawie Kazimierza Bartosika.

- Człowiek, który spowodował karambol na jednej z polskich dróg, dostał dokumenty, które uprawniały go do jazdy w kolumnie i pojazdach uprzywilejowanych 12 dni po wypadku. (...) Koniec z zamiataniem spraw pod dywan - oświadczył.

"PiS traktuje Polskę jak własny folwark"

- Można by zacytować Orwella: wszystkie zwierzęta są równe, niektóre równiejsze - skomentował z kolei poseł PO Borys Budka. Ocenił, że PiS "traktuje Polskę jak własny folwark". - Kiedy jest im to potrzebne, naginają przepisy lub je po prostu łamią. Czego oczekiwać od prokuratury, która jest skrajnie upolityczniona? - dodał.

- Nie wierzę, by w tego typu przypadkach dało się cokolwiek wyjaśnić, jeśli sprawy będą dotyczyć PiS-owskich polityków - ocenił.

"Dobrze, że nie wsadzili go do czołgu"

- Tego się nie da zrozumieć. To jest państwo PiS-u, postawione na głowie, gdzie dominuje zasada: "nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera". Tak jak w przypadku bliskich współpracowników pana Macierewicza, którzy mogli pomiatać generałami kilkugwiazdkowymi, tak samo pan Kazimierz mógł prosto z ulicy zasiąść za kierownicą uprzywilejowanego samochodu, nie mając do tego uprawnień - skomentował rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego Jakub Stefaniak.

- Dobrze, że nie wsadzili go do czołgu, bo prawdopodobnie wtedy mogło by być jeszcze gorzej - dodał.

Poseł Nowoczesnej Jerzy Meysztowicz powiedział, że ten przypadek pokazuje, że PiS "stosuje inne standardy (w odniesieniu - red.) do swoich członków, a inne do całej reszty".

