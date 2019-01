Dwa samochody i autobus z dziećmi. Trzy ofiary śmiertelne wypadku

Dwa samochody osobowe i autobus przewożący dzieci zderzyły się w miejscowości Kabikiejmy pomiędzy Olsztynem a Dobrym Miastem. Trzy osoby zginęły.

Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 51. Starszy kapitan Rafał Melnyk z warmińsko-mazurskiej straży pożarnej poinformował, że zderzyły się dwa samochody osobowe i autobus, którym podróżowały dzieci w wieku 10-12 lat, przebywające na feriach.

Przekazał, że trzech mężczyzn podróżujących samochodami osobowymi zginęło.

Autobusem jechało 32 dzieci. Jak mówił w TVN24 strażak, zostały one ewakuowane z autobusu i przesiądą się do zastępczego. - Prawdopodobnie dziesięcioro dzieci z otarciami trafi do szpitala - dodał.

Izabela Kołpakowska z olsztyńskiej policji potwierdziła kilkadziesiąt minut później w rozmowie z TVN24, że na obserwację do szpitala trafiło 10 dzieci z niewielkimi obrażeniami. Trzy ofiary śmiertelne to dwaj kierowcy i pasażerka samochodu osobowego - dodała.

Na razie nie są znane przyczyny wypadku. Droga Olsztyn-Dobre Miasto będzie zablokowana przez co najmniej 5 godzin.