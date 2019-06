Uszkodzone dowody w sprawie wypadku Szydło. Obrona zawiadamia prokuraturę

To niebywałe, że dowód w tego rodzaju sprawie zostaje uszkodzony. Podjąłem razem z moim klientem decyzję o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa - przekazał w TVN24 Władysław Pociej, obrońca Sebastiana Kościelnika oskarżonego o nieumyślne spowodowanie wypadku z udziałem kolumnyBeaty Szydło w lutym 2017 roku. Jak dowiedział się tvn24.pl, jeden z ważnych dowodów w procesie został uszkodzony.

Chodzi o płytę, na której znajdował się zapis z kamer monitoringu, dokumentujący przejazd kolumny ówczesnej szefowej rządu w Oświęcimiu.

Obrona nie wiedziała o zniszczeniu dowodów rzeczowych. - Mam nadzieję, że taką informację oficjalnie z sądu oczywiście uzyskam - powiedział w piątek TVN24 mecenas Władysław Pociej.

"Przecież te okoliczności są ściśle rejestrowane"

- To jest niebywałe, że dowód w tego rodzaju sprawie zostaje uszkodzony. W związku z tym podjąłem dzisiaj razem z moim klientem decyzję o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa i wszczęcia stosownego postępowania w celu ustalenia okoliczności uszkodzenia tej dyskietki oraz pociągnięcia do odpowiedzialności tego, kto ewentualnie takiego czynu się dopuścił - poinformował.

Zaznaczył, że to będzie wymagało całego szeregu działań, ustalania, to i kiedy miał dostęp do tych akt.

- Przecież te okoliczności są ściśle rejestrowane - dodał. - Mam nadzieję, że doprowadzą one do ustalenia, co się stało - zaznaczył. Pytany, czy nie dziwi go to, że sąd po wykryciu uszkodzenia nie zawiadomił sam prokuratury, odpowiedział: - Nie wiem, czy takie wpłynęło, czy nie.

- Jeżeli taka okoliczność rzeczywiście zaistniała, odnoszę wrażenie, że takie zawiadomienie powinno zostać złożone - dodał mecenas.

Uszkodzone płyty

O problemie z dowodami rzeczowymi poinformowały tvn24.pl przed kilkoma tygodniami źródła zastrzegające swoją anonimowość.

- Płyty zostały uszkodzone. Jedna jest ważna, a druga nie ma większego znaczenia dla procesu. To nie wygląda naturalnie, zbadajcie to. Zwłaszcza że wszyscy odpowiedzialni udają, że nic się nie stało - mówili rozmówcy tvn24.pl.

Fakt "uszkodzenia" dwóch płyt CD potwierdziło biuro prasowe Sądu Okręgowego w Krakowie, który nadzoruje działanie sądu rejonowego w Oświęcimiu, gdzie znajdują się akta całego postępowania.

"Jednak nie da się jednoznacznie stwierdzić, kiedy i w jakich okolicznościach doszło do ich uszkodzenia. Na jednej z płyt, zgodnie z opisem znajdującym się na kopercie, znajdował się materiał stacji TVN24 programu "Czarno na Białym". Na drugiej płycie znajdował się zapis monitoringu, z którego został sporządzony przez policję protokół oględzin i przekazany do dyspozycji sądu" - brzmi odpowiedź, którą przesłała na nasze pytania rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Beata Górszczyk.

Redakcja tvn24.pl nie uzyskała natomiast informacji, jaki dokładnie moment przejazdu kolumny premier był na płycie, która została "uszkodzona". "Sąd nie ma wiedzy, by toczyło się postępowanie w przedmiocie uszkodzenia tych płyt" - przekazała sędzia Górszczyk.

Wypadek kolumny Szydło

Do wypadku kolumny rządowej doszło 10 lutego 2017 roku, na jednej z ulic Oświęcimia. Oskarżony o nieumyślne spowodowanie wypadku został 23-letni Sebastian Kościelnik, który feralnego dnia jechał fiatem seicento.

Jak informowaliśmy na łamach tvn24.pl, z takim finałem śledztwa nie godził się zespół trzech prokuratorów, którzy sprawę prowadzili od początku. Złożyli oni wnioski o wyłączenie ich ze śledztwa i nie podpisali aktu oskarżenia.

Jak przekazaliśmy, przyczyną takiego zachowania prokuratorów była ich zgodna opinia, że odpowiedzieć karnie powinni funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, czyli dzisiejszej Służby Ochrony Państwa.