"Zsunął się do rowu, a następnie przewrócił się na bok". 10 dzieci trafiło do szpitala

Na drodze, prowadzącej do rezerwatu przyrody Królewskie Źródła w powiecie radomskim, przewrócił się autokar, którym podróżowała wycieczka szkolna - poinformowała rzeczniczka komendy miejskiej policji w Radomiu Justyna Leszczyńska. 12 osób - w tym 10 dzieci - trafiło do szpitala.

Do wypadku doszło w środę przed godziną 10 rano. Na wycieczkę do rezerwatu przyrody jechali uczniowie z Puław. Jak wyjaśniała rzeczniczka miejskiej komendy policji w Radomiu, autokarem kierował 51-letni mężczyzna, a pojazd "nagle zsunął się do rowu, a następnie przewrócił się na bok".

Justyna Leszczyńska dodała, że kierowca autokaru był trzeźwy.

12 osób trafiło do szpitala

Poinformowała również, że po zdarzeniu 12 osób zostało przewiezionych na badania do szpitala.

- Cztery osoby już zostały wypisane. Pozostałe osiem osób jest w takcie diagnostyki - sprecyzowała rzeczniczka radomskiej policji.

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Do wypadku doszło na drodze prowadzącej do rezerwatu przyrody Źródła Królewskie