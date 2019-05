"Nie widzimy powodu, żeby kwoty potrąceń były tak znaczące". Spór o pieniądze za strajk

Foto: Grzegorz Michałowski/PAP Video: tvn24

Strajk zawiesili, ale nie zakończyli. Co czeka nauczycieli...

26.04 | Piątek to ostatni, 19 dzień strajku nauczycieli. Od poniedziałku wrócą do szkół, a uczniowie na zajęcia. Ale to nie koniec, bo nauczyciele przypominają, że zawieszają strajk do września. Nastroje nie są najlepsze. Czują rozgoryczenie, smutni, bo ich najważniejszy postulat płacowy nie został spełniony. To co zyskali, to jedność w środowisku, a to, jak mówią, może być jeszcze bardziej cenne za kilka miesięcy.

