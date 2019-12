Złożył doniesienie na komendanta, został zwolniony. Wyjaśnienia Wyższej Szkoły Policji

Wykładowca został zwolniony z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, gdyż nabył prawo do emerytury po 30 latach służby - tłumaczył rzecznik prasowy komendanta-rektora uczelni podinspektor Marcin Piotrowski. Odniósł się w ten sposób do informacji w mediach o zwolnieniu ze skutkiem natychmiastowym wykładowcy, który złożył do prokuratury doniesienia na komendanta-rektora tej uczelni.