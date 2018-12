Górnicy chcą wiedzieć, kto został na dole. "Na pewno byli tam moi znajomi"

Foto: Andrzej Grygiel / PAP Video: tvn24

Jerzy Markowski o kopalni w Karwinie i wybuchu metanu

21.12 | - Ja te kopalnie znam, byłem na tej kopalni na dole kilkanaście razy - oświadczył we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 były wiceminister gospodarki i były górnik Jerzy Markowski. Mówił o kopalni w Karwinie, gdzie w czwartek doszło do wybuchu metanu. W tragedii zginęło 13 górników, w tym 11 Polaków. Markowski podkreślał, że "Polacy są akurat najbardziej kompetentni", dlatego to ich wysyła się do pracy w najtrudniejszych miejscach w kopalni.

»