Wybuch gazu w kamienicy, zawaliła się część budynku





Najprawdopodobniej wybuch gazu był przyczyną eksplozji w kamienicy w Kędzierzynie-Koźlu. Jak powiedział oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, zawaliła się jedna kondygnacja budynku. Prawdopodobnie dwie osoby są pod gruzami.

Do zdarzenia doszło po godzinie 19 w starej kamienicy w Kędzierzynie-Koźlu.

- O 19 dostaliśmy informację, że doszło prawdopodobnie do wybuchu gazu. W tej chwili trwa akcja gaśnicza, a naszym priorytetem jest dotarcie do prawdopodobnie dwóch osób uwięzionych. To jest dla nas priorytet ratowniczy w tej chwili - powiedział bryg. Leszek Morkis ze straży pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu.

Jak mówił oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, nie wiadomo jeszcze, czy doszło do wybuchu butli z gazem, czy instalacji gazowej. Doszło do pożaru. Zawaliła się jedna kondygnacja budynku. Pozostałe są niestabilne.

Do zdarzenia doszło po godzinie 19 w starej kamienicy w Kędzierzynie-Koźlu

Jak dodał bryg. Morkis, jedna osoba jest poważnie ranna i zabrana do szpitala. Dwie osoby zostały ewakuowane z kamienicy. W budynkach obok nie ma już nikogo.

- Prawdopodobnie dwie osoby są jeszcze pod gruzami - powiedział.

Bryg. Leszek Morkis: prawdopodobnie dwie osoby są pod gruzami

Oficer prasowy opolskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej Łukasz Olejnik poinformował, że jednej z osób udało się wyjść o własnych siłach z budynku, a drugą osobę ewakuowali strażacy.

- Ze wstępnych informacji, jakie posiadamy wynika, że wewnątrz budynku, pod tymi gruzami, znajdują się jeszcze dwie osoby. W chwili obecnej staramy się do nich dotrzeć i zlokalizować pożar, który rozprzestrzenił się na poddasze. Naruszona jest konstrukcja budynku, została też naruszona ściana szczytowa. Działania są bardzo utrudnione - mówił.

Jak dodał, "zostały ściągnięte trzy grupy specjalistyczne z Brzegu, grupa poszukiwawczo-ratownicza, grupa techniczna i grupa poszukiwawcza z Jastrzębia Zdroju". - Na chwilę obecną mamy 38 zastępów, blisko 70 strażaków - powiedział.

Świadek zdarzenia opowiadał, że udało mu się przejść na drugie piętro w kamienicy. - Była tam starsza pani, pomogłem jej wyjść. Wskoczyłem z powrotem, żeby zobaczyć, czy ktoś tam jeszcze jest, ale jedno mieszkanie było tak zawalone, że nie mogłem wejść - powiedział.

Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu st. bryg. Krzysztof Kędryk przed godziną 22 poinformował, że akcja będzie trwała tak długo, aż cały budynek będzie przeszukany i odgruzowany.

- Informacje o rzekomo dwóch osobach mamy od dwóch osób ewakuowanych, nie mamy innych świadków, którzy potwierdzają, że te osoby tam były - dodał.

St. bryg. Kędryk poinformował, że kamienica jest w konstrukcji murowanej z drewnianym dachem. - Klatka schodowa w konstrukcji drewnianej nie została naruszona, tak że ratownicy mogą poruszać się w zakresie ewakuacji tą klatką w celu dotarcia do miejsca pożaru - powiedział.

Poinformowano także, że od piątku od godziny 7 służby wojewody zajmą się udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym.