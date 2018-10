Brakuje jeszcze 115 protokołów z wyborów. PKW podaje kolejne dane

Ustalono wyniki wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów w 2452 gminach i miastach. Ustalono również wyniki wyborów do 2443 rad gmin i 278 rad powiatów, do 3 z 16 sejmików województwa i 11 z 18 rad dzielnic Warszawy - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. Jak podał wiceszef PKW Sylwester Marciniak, Komisja czeka jeszcze na 115 protokołów.

Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński oraz wiceszef PKW Sylwester Marciniak przekazali na konferencji prasowej informacje o cząstkowych, nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych na wtorek, na godzinę 14. Pierwsza głosy podliczyła Opolszczyzna. PiS zyskał dwa razy, ogromna porażka PSL Opolska... czytaj dalej »

117 182 protokołów głosowania na 117 810 oczekiwanych zostało już zatwierdzonych przez terytorialne komisje wyborcze - podał szef Państwowej Komisji Wyborczej.

Ustalono wyniki wyborów w 2452 gminach i miastach

Wiceszef PKW Sylwester Marciniak powiedział, że jak dotąd ustalono wyniki wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów w 2452 gminach i miastach na ogólną liczbę 2477 gmin. Ustalono także wyniki wyborów do 2443 rad gmin (na 2477 gmin) i 278 rad powiatów (na 314 powiatów).

Ponadto ustalono wyniki wyborów do 3 z 16 sejmików województwa oraz do 11 z 18 rad dzielnic Warszawy.

Marciniak dodał, że PKW nie otrzymała jeszcze 25 protokołów dotyczących wyborów wójtów burmistrzów, prezydentów miast, 34 protokołów dotyczących wyborów do rad gmin, 36 dotyczących wyborów do rad powiatów oraz 13 dotyczących sejmików wojewódzkich i 7 protokołów dotyczących rad dzielnic Warszawy.

Wyniki we wtorek przed północą?

Hermeliński oświadczył, że jeżeli chodzi o końcowe wyniki wyborów samorządowych, możemy operować terminem określonym godzinami, a nie dniami. - Nie chcę mówić, że to będzie dzisiaj, ale jeżeli tylko będziemy mieli wszystkie dane, to natychmiast, o każdej porze dnia i nocy o tym powiadomimy - dodał.

Szef PKW wskazywał, że wybory samorządowe to "cztery osobne procesy wyborcze, które nakładają się na siebie", w związku z tym nie ma możliwości, by wyniki były podane tak szybko, jak dzieje się to na przykład w wyborach prezydenckich. Szansa na utrzymanie koalicji PO-PSL-SLD. Wyniki z Lubuskiego W sejmiku... czytaj dalej »

Hermeliński przypominał, że w wyborach samorządowych w 2010 roku wyniki podano we wtorek o godzinie 23.30, a w 2006 roku - w środę o godzinie 20.30. W roku 2014 - z uwagi na awarię systemu informatycznego - podano po tygodniu.

- Chcielibyśmy podać wyniki wyborów samorządowych we wtorek przed północą, ale nie mogę tego gwarantować - powiedział szef PKW. Zaznaczył, że wszystko zależy od tego kiedy pojawią się brakujące protokoły. Jak dodał, brakuje wciąż protokołów między innymi ze stołecznych dzielnic: Pragi Północ, Ursynowa, Bemowa, a także jednego protokołu z Pucka.

Dotychczasowa frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 54,81 proc.

Podczas konferencji padło pytanie dotyczące informacji, że w dokumentach niektórych warszawskich komisji obwodowych są rozbieżności pomiędzy liczbą wydanych kart do głosowania a liczbą kart, które wyjęto z urn wyborczych. W tym kontekście wymieniane są komisje obwodowe na Ursynowie, Bemowie, Pradze Południe oraz we Włochach.

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak podkreśliła, że to komisarz wyborczy sprawdza prawidłowość protokołów, które zostają mu przedłożone. - Mogę przypuszczać, że to te brakujące w Warszawie protokoły, one prawdopodobnie zostały cofnięte z powodu nieprawidłowości wynikających z tych liczb - mówiła.

Pietrzak wyraziła nadzieję, że rozbieżności to jedynie pomyłka przy wpisywaniu danych do systemu. - Jeżeli okazałoby się, że po ponownym liczeniu mimo wszystko wyniki są już te same, jeśli takie nieprawidłowości będą miały miejsce, to komisarz zgłosi to odpowiednim organom, do prokuratury - dodała.

Hermeliński podkreślił, że dotychczas mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni dotychczas nie zgłosili PKW żadnych uwag dotyczących prac obwodowych komisji wyborczych.