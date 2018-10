Pierwsza głosy podliczyła Opolszczyzna. PiS zyskał dwa razy, ogromna porażka PSL

Opolska delegatura komisji wyborczej jako pierwsza w kraju podała oficjalne wyniki wyborów. W województwie opolskim zwyciężyła Koalicja Obywatelska, drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, na trzecim uplasowała się Mniejszość Niemiecka. Największym przegranym jest Polskie Stronnictwo Ludowe, które zamiast dziewięciu, jak w poprzedniej kadencji, będzie teraz miało tylko dwóch przedstawicieli w nowym sejmiku.

Jak przekazał Rafał Tkacz, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, w poniedziałek Wojewódzka Komisja Wyborcza w Opolu jako pierwsza przedstawiła końcowe wyniki wyborów do sejmiku wojewódzkiego opolskiego.

- Jednocześnie do Komisarza Wyborczego w Opolu i delegatury biura wyborczego w Opolu spłynęły wszystkie wyniki wyborów z całego województwa. Zarówno w wyborach do sejmiku, do rady powiatu, do rad miast i gmin, jak też w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - przekazał.

Zwycięzcy na Opolszczyźnie

Poinformował, że w Opolu prezydentem w pierwszej turze został wybrany Arkadiusz Wiśniewski, uzyskując poparcie na poziomie 70 procent.

W wyborach do sejmiku województwa opolskiego mandaty rozkładają się następująco: PO.Nowoczesna - 13 mandatów (29,45 proc. poparcia), PiS - 10 mandatów (25,77 proc.), PSL - dwa mandaty (10,72 proc.), a Mniejszość Niemiecka - pięć (14,64 proc.).

Wśród nowych radnych KO znalazł się były lekkoatleta Janusz Trzepizur i były poseł PO, Robert Węgrzyn. Dużą przewagą głosów mandat radnego zdobył urzędujący marszałek województwa Andrzej Buła i członek zarządu Szymon Ogłaza. Z list KO do sejmiku wszedł rzecznik regionalny tej partii Piotr Wach.

Najdłużej rządzący polskim miastem prezydent pobił swój rekord

Prawo i Sprawiedliwość dwukrotnie powiększyło swój stan posiadania w sejmiku, choć przed wyborami przewodniczący klubu PiS Arkadiusz Szymański liczył na kilkanaście mandatów i przejęcie władzy w regionie. Wśród nowych radnych PiS jest m.in. wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa, były wojewoda opolski Bogdan Tomaszek, była posłanka Teresa Ceglecka-Zielonka.

Mniejszość Niemiecka straciła dwa mandaty, wprowadzając do sejmiku pięć osób, wśród których znalazł się Rafał Bartek, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.

Największym przegranym jest Polskie Stronnictwo Ludowe, którego klub z 9 skurczył się do 2 radnych, chociaż z jego list startował m.in. pierwszy indywidualny mistrz świata w żużlu Jerzy Szczakiel (otrzymał 0,99% głosów). Do sejmiku nie dostał się prezes wojewódzki PSL, były wiceminister spraw wewnętrznych Stanisław Rakoczy. Obydwaj radni, którym udało się wejść do sejmiku z list PSL mieszkają w powiecie nyskim.

Bez mandatów w sejmikach znalazły się Kukiz'15 i SLD Lewica Razem, uzyskując kolejno 6,06 proc. i 5,94 proc. głosów.

Przez ostatnie dwanaście lat województwem opolskim rządziła koalicja składająca się z radnych Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Mniejszości Niemieckiej. W kadencji 2014-2018 w sejmiku partie te miały odpowiednio 9, 9 i 7 mandatów, przy czym do klubu ludowców, którzy w wyborach zdobyli osiem głosów, przystąpił jedyny radny startujący wtedy z list SLD.

Zgodnie z zapowiedziami przedwyborczymi, dotychczasowi koalicjanci są zainteresowani przedłużeniem umowy na kolejną kadencję, co utrzyma klub radnych PiS w charakterze opozycji.

Opolszczyzna po raz drugi z rzędu jako pierwsza zakończyła ustalanie zbiorczych wyników wyborów.

Według wstępnych wyników, zanotowano tam najniższą frekwencję ze wszystkich województw. Została ona oszacowana na 48,63 procenta.

W skali kraju zwycięstwo PiS

Według danych late poll, czyli wyników sondażu Ipsos uzupełnionych o pierwsze informacje z PKW, w niedzielnych wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju PiS uzyskało 33 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 26,7 proc., PSL - 13,6 proc., Sojusz Lewicy Demokratycznej - 6,6 proc., Kukiz'15 - 5,9 proc., Bezpartyjni Samorządowcy - 5,8 proc. Frekwencja wyniosła 53,4 procent.

