Lubnauer o współpracy z PO: więcej miejsc nas łączy niż dzieli

26.04 | Nikt nie ma chyba wątpliwości, że Kazimierz Michał Ujazdowski jest politykiem konserwatywnym, o zupełnie innym profilu niż jest partia Nowoczesna - powiedziała w dogrywce "Jeden na jeden" na tvn24.pl szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, komentując kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta Wrocławia. Zadeklarowała, że jeżeli do drugiej tury wyborów trafi kandydat opozycji, to Nowoczesna i PO będą się wzajemnie wspierać.

Lubnauer: Kazimierz Michał Ujazdowski to polityk o zupełnie...

Lubnauer: Kazimierz Michał Ujazdowski to polityk o zupełnie...

Nowoczesną i PO łączy to, że zrobimy wszystko, żeby kandydat PiS-u nie wygrał - powiedziała w dogrywce "Jeden na jeden" na tvn24.pl szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, komentując różnych kandydatów opozycji na prezydenta Wrocławia. Zadeklarowała jednak, że jeżeli do drugiej tury wyborów trafi kandydat opozycji, to Nowoczesna i PO będą się wzajemnie wspierać.