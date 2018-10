Byli już wokalistami disco polo, miss regionu, piłkarzami. Teraz marzą o władzy

Pozostałe informacje

Odtwórz: Ziobro: Zrobiliśmy wszystko, by "Misiek" trafił do Polski. Włoski sąd spóźnił się z decyzją

15:21

Odtwórz: Kaczyński o taśmach: Gaworzenie przy stoliku. Nie ma planów zmiany premiera

- To jest najlepszy dowód niewinności pana premiera, bo gdyby było tam coś poważnego, to niewątpliwie już by to uruchomiono -... czytaj dalej »